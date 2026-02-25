La empresa PUYA C.B. ha anunciado oficialmente la nueva estructura de mandos y responsabilidades para sus operaciones de campo y horario nocturno. En un esfuerzo por optimizar la coordinación entre las distintas áreas, se han definido los liderazgos clave que regirán la actividad a partir de esta semana.

Nuevos Nombramientos y Distribución

La actualización organizativa destaca la incorporación de Gabriel Arredondo Parra, quien asumirá la gestión directa del Centro, convirtiéndose en el eje articulador de las actividades principales de la entidad.

Por su parte, la propia entidad PUYA C.B. mantendrá el control y la supervisión directa sobre dos áreas críticas para el rendimiento logístico y productivo: