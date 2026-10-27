CEUTA — La asociación Renace Ceuta ha presentado una completa programación especial para celebrar una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad autónoma: el Día de la Mochila. Las actividades se desarrollarán durante dos jornadas, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, teniendo como escenarios principales el Parque Urbano Juan Carlos I (en el recinto ferial) y el Auditorio de la Marina.

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Ante las dificultades para disfrutar de esta festividad en el campo de la forma tradicional, la entidad propone una alternativa lúdica y de convivencia destinada a familias, jóvenes y amigos, combinando ocio, cultura y deporte.

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Música en directo, talleres y espectáculos

La programación combina actividades gratuitas en la carpa central con propuestas en el auditorio. Desde la mañana del sábado 31 de octubre se sucederán talleres de baile latino, clases de zumba, fiesta infantil y las actuaciones de diversas orquestas y grupos musicales como Tropicana, Plenitud, John Pam Blues, Los Cubis o la Orquesta Joven Sabor, además de un tributo al pop-rock. La jornada se completará con cine, el tradicional caldo de medianoche y espectáculos en el auditorio como el concierto de Jesús González y un tributo a Alejandro Sanz.

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El domingo 1 de noviembre, Día de la Mochila, los actos comenzarán con chocolate con churros para los asistentes y continuarán con actuaciones de formaciones como las orquestas Estylo, Arde la Noche, Bohemia y Tela Marinera, además de Kinki Pop, Ana Founaud, la Chirigota del Bizcocho y el concierto de cierre a cargo de Aissa.

Deporte y zonas de acampada

El programa también contempla citas deportivas para quienes deseen una celebración más activa. Por un lado, las pistas de pádel de La Marina acogerán el Trofeo de Pádel La Mochila en categorías masculina, femenina y mixta. Por otro, el Club Anyera ha organizado la ruta senderista Día de La Mochila, un recorrido de unos 14 kilómetros que partirá del parque Juan Carlos I para transcurrir por enclaves como San Amaro, la Loma del Obispo, la Sirena de Punta Almina, la Fortaleza del Hacho y la playa del Desnarigado.

Asimismo, con el fin de facilitar la participación y el disfrute del fin de semana, se habilitarán áreas de acampada diferenciadas (zona juvenil y familiar) con plazas limitadas sujetas a reserva previa a través de la web oficial de la asociación ( www.renaceceuta.es ), donde también se puede consultar el detalle de las actividades y la adquisición de entradas para los espectáculos del auditorio.

La iniciativa cuenta con el respaldo del tejido empresarial local, el patrocinio principal de la Cámara de Comercio de Ceuta y la colaboración de la Ciudad Autónoma.