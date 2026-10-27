El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha regresado esta noche al programa El Hormiguero, emitido por Antena 3. En esta ocasión, Vivas ha abordado la grave situación que enfrenta la ciudad tras los sucesos ocurridos los días 30 y 31 de julio de 2026.

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Durante la entrevista, el presidente Vivas ha expuesto diferentes aspectos relacionados con los recientes acontecimientos que han impactado a la población ceutí, procurando ofrecer una perspectiva sobre los desafíos actuales que enfrenta la ciudad autónoma.

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Este regreso a El Hormiguero marca un importante momento para discutir los temas que preocupan a los ciudadanos de Ceuta, con la intención de generar un espacio de diálogo sobre las repercusiones de los hechos recientes.

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