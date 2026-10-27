La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha anunciado el aplazamiento del espectáculo tributo a Alejandro Sanz, una de las actuaciones musicales más esperadas de la programación cultural organizada con motivo del Día de la Mochila 2026. Según han informado fuentes institucionales, la decisión responde a motivos totalmente ajenos a la propia consejería organizadora.

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A pesar de este cambio imprevisto en la agenda cultural de la ciudad, la cita musical con el repertorio del célebre artista madrileño no se cancela, sino que se reprogramará para las próximas semanas en el mismo escenario previsto inicialmente.

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Nueva fecha y horario para el espectáculo en el Teatro Auditorio del Revellín

Tras la reorganización del evento, la cita con el concierto homenaje tendrá lugar finalmente el próximo domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas. La actuación mantendrá su ubicación original en las instalaciones del Teatro Auditorio del Revellín, donde los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos del cantante.

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Desde la Consejería de Educación, Cultura y Juventud se han ofrecido disculpas públicas por los inconvenientes y molestias que este ajuste de última hora haya podido ocasionar a los ciudadanos que ya contaban con acudir a la cita inicial.

Procedimiento de devolución de entradas para los espectadores

Para garantizar la atención a los espectadores afectados, la organización ha habilitado los canales necesarios de gestión del taquillaje. Las personas que ya hubieran adquirido sus pases con anterioridad y que no puedan acudir en la nueva fecha señalada del 15 de noviembre tienen la opción de tramitar la devolución integra de las localidades.

El reembolso del importe correspondiente se podrá gestionar directamente de forma presencial acudiendo a las dependencias de la taquilla del Teatro Auditorio del Revellín, garantizando así una respuesta ágil a las necesidades del público.