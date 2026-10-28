El Tenerife – Andorra se juega el domingo 1 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Tenerife – Andorra

Tenerife – Andorra Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

En la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, el Tenerife se enfrenta al Andorra en un duelo que promete ser crucial para ambos equipos. El Tenerife ocupa la 12ª posición con 14 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 15. Su rendimiento reciente es preocupante, con 0 victorias, 4 empates y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros. Por su parte, el Andorra se sitúa en la 19ª posición con 10 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 20 en contra. En sus últimas 5 jornadas, ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Tenerife: 12º con 14 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 4 empates y 1 derrota (resultados: E-E-E-D-E)

Andorra: 19º con 10 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E-V)

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