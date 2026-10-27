Un total de 327 menores marroquíes no acompañados han sido retornados a su país de origen entre el pasado 2 de agosto y este lunes, tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta. Así lo ha podido confirmar EFE a través de una fuente próxima al procedimiento.

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Según la fuente consultada, estos retornos han tenido en cuenta el interés superior de los menores y su derecho a estar con sus progenitores.

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Retornos diarios a través del paso fronterizo de Fnideq

Las devoluciones se están llevando a cabo a un «ritmo constante» a través del puesto terrestre que conecta la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) con Ceuta, según datos adelantados por el medio digital Médias24.

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El proceso de repatriación continúa activo de forma diaria para abordar las consecuencias de la crisis vivida a finales de julio en la ciudad autónoma.

Mohamed VI critica los obstáculos legales para las repatriaciones

La noticia se produce tras el pronunciamiento del rey Mohamed VI durante el discurso de apertura del Parlamento el pasado 9 de octubre. Aunque el monarca destacó los avances en la cooperación migratoria entre España y Marruecos, calificó de «obsoleto» el modelo actual y anunció que su país presentará una nueva estrategia de colaboración en esta materia.

En su intervención, el monarca marroquí cuestionó las dificultades judiciales y administrativas para devolver a los menores:

«Esta cooperación enfrenta hoy grandes desafíos relacionados con determinadas disposiciones legales superadas y con decisiones judiciales alejadas de la realidad, que, lamentablemente, impiden la repatriación de menores y de personas que adoptan una actitud de refugiados, alimentando así las codicias de las redes criminales», afirmó el soberano.