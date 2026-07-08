El diputado del PP por Ceuta registra una batería de preguntas en el Congreso tras las denuncias de los sindicatos UFP y CEP sobre el sobreesfuerzo de los agentes en la frontera.

MADRID / CEUTA. — El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno de la Nación. El objetivo es que el Ejecutivo aclare de inmediato las denuncias públicas realizadas por los sindicatos Unión Federal de Policía (UFP) y Confederación Española de Policía (CEP), quienes alertan de una preocupante falta de efectivos de la Policía Nacional en la frontera del Tarajal coincidiendo con el arranque de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026.

Celaya ha hecho eco de la alarma trasladada por ambas organizaciones policiales, que denuncian el grave sobreesfuerzo que están soportando los agentes destinados en el paso fronterizo debido a la escasez de personal. Ante esto, el parlamentario ceutí reclama al Ministerio del Interior que explique qué medidas urgentes piensa adoptar para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de uno de los dispositivos anuales más críticos para la ciudad.

Solo tres de veinte plazas cubiertas

La iniciativa parlamentaria pone el foco en los datos del despliegue actual. En concreto, Celaya ha preguntado al Gobierno si es cierto que, de las veinte plazas convocadas mediante el sistema de Atribución Temporal de Funciones (ATF) para reforzar la OPE en Ceuta, únicamente se han logrado cubrir tres. De confirmarse estas cifras, el diputado exige saber qué actuaciones se prevén para corregir este evidente déficit de personal.

Asimismo, el diputado popular ha solicitado explicaciones detalladas sobre los criterios de distribución de los agentes de la agencia europea FRONTEX. Celaya cuestiona abiertamente por qué estos refuerzos internacionales han sido destinados en exclusividad al Puerto de Ceuta y no a la frontera del Tarajal, que es donde se concentra la mayor presión y una parte esencial del operativo de tránsito terrestre.

Petición de mejoras en las dietas y condiciones de los agentes

Más allá de la falta de personal, la iniciativa del Partido Popular plantea la necesidad de dignificar y mejorar las condiciones de los agentes que son desplazados temporalmente a Ceuta para participar en la OPE.

Para incentivar la llegada de refuerzos y mitigar el desgaste de la plantilla, Celaya ha preguntado al Gobierno si contempla establecer algún tipo de compensación económica extraordinaria, a través de dietas u otros complementos, que reconozca el esfuerzo y la singularidad de este servicio.

Con este movimiento en las Cortes Generales, Javier Celaya presiona al Ejecutivo para que atienda de manera prioritaria las demandas de los representantes policiales, garantizando los recursos humanos necesarios para que la Policía Nacional pueda desarrollar su labor en condiciones de seguridad y eficacia en un operativo que es calificado de «estratégico» para Ceuta.