El tiempo en Ceuta para este jueves, 9 de julio de 2026 llega con una previsión estable y muy veraniega. Según los datos de la AEMET, se espera un día despejado, con 28°C de máxima y 21°C de mínima. A la sensación térmica, el termómetro puede sentirse algo más alto, con 29°C como tope.

El viento marcará parte del protagonismo: soplará del O a 25 km/h, suficiente para notar rachas, especialmente a primeras y últimas horas. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias. En cuanto a la humedad, los valores se moverán entre un mínimo del 40% y un máximo del 90%, y el índice UV alcanzará 10, nivel alto para la exposición solar.

Previsión para los próximos días

De cara a viernes, 10 de julio, la tendencia se mantiene: despejado y con un pequeño ajuste térmico. La AEMET sitúa las temperaturas en 26°C de máxima y 20°C de mínima, con una sensación que acompañará en la misma línea de estabilidad. El viento volverá a estar presente, del O, pero con 30 km/h, por lo que conviene tenerlo en cuenta si se va a estar en la calle.

El sábado, 11 de julio continúa con ambiente templado y sin cambios relevantes en el riesgo de lluvia: poco nuboso, máxima de 27°C y mínima de 20°C. El viento amainará frente al viernes, con dirección NO y 15 km/h. Para el domingo, 12 de julio se prevé máxima 26°C y mínima 20°C, con cielo que figura sin especificación adicional en la información facilitada y viento no indicado en km/h.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C (sensación térmica máxima: 29°C)

28°C (sensación térmica máxima: 29°C) Temperatura mínima: 21°C (sensación térmica mínima: 20°C)

21°C (sensación térmica mínima: 20°C) Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O, 25 km/h

O, 25 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 90% (máxima) y 40% (mínima)

90% (máxima) y 40% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con cielo despejado y un UV máximo de 10, protégete del sol (sombrero/gorra y crema con protección alta) y evita las horas centrales si puedes. Como el viento del O sopla a 25 km/h, es recomendable ajustar la ropa para no pasar frío al caer la tarde. No hay lluvia (0%), así que el paraguas no es necesario.