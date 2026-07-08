El plan de modernización de las instalaciones hoteleras se complementa con una importante restauración de las Murallas Reales financiada con fondos europeos. El establecimiento alcanza máximos de ocupación en el primer semestre de 2026.

CEUTA. — El Parador de Turismo ‘La Muralla’ de Ceuta avanza firmemente en un ambicioso proceso de mejora, modernización y recuperación patrimonial. A través de una inversión conjunta que ronda los seis millones de euros, el establecimiento público busca actualizar sus dependencias y optimizar su atractivo de cara a la celebración del Mundial de Fútbol de 2030, una cita histórica que coorganizan España, Portugal y Marruecos.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, mantuvo un encuentro con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para evaluar el estado de las obras ya terminadas y aquellas que continúan en ejecución. Sánchez avanzó además su compromiso de visitar la ciudad autónoma en los próximos meses para concretar nuevas intervenciones junto a las administraciones locales.

Modernización y eficiencia energética

Por parte de la cadena hotelera pública, se está ejecutando un presupuesto de 3 millones de euros destinado a la renovación integral de los espacios y a la optimización energética. Entre las mejoras ya consolidadas destaca la implantación de un sistema de aerotermia para la producción de agua caliente y la renovación de la climatización en comedores, cafetería y salones, lo que supuso una inversión cercana al medio millón de euros. En el apartado estético, las estancias han sido redecoradas potenciando su identidad y su característica arquitectura andalusí.

Actualmente, las obras se concentran en la reforma de los vestuarios de la piscina y los aseos del Salón de la Torre. A corto plazo, se sumará una partida adicional de 300.000 euros para renovar las tuberías generales, los suelos de las zonas comunes, el área de recepción y la iluminación general del edificio principal.

El Mundial 2030 como motor de cambio

Raquel Sánchez destacó la relevancia de preparar la infraestructura ante la cercanía del torneo mundialista: «Durante décadas, Ceuta ha sido conocida por su posición geográfica excepcional. Hoy, el horizonte del Mundial 2030 ofrece la posibilidad de convertir esa posición estratégica en una auténtica palanca de transformación económica, turística y social».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, valoró positivamente el avance del Plan Integral de Desarrollo de Ceuta, afirmando que estas partidas consolidan al Parador como un motor económico fundamental que sienta las bases para una ciudad «más competitiva ante los grandes retos del futuro».

Recuperación del entorno histórico y récord de ocupación

De forma paralela, Turespaña ha completado una ambiciosa intervención de conservación en el conjunto histórico que rodea al hotel —cuyos orígenes defensivos se remontan al siglo X—. Con una inversión superior a los 3 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next-Generation, las obras finalizaron el pasado mes de junio tras completarse trabajos arqueológicos previos y labores de restauración en el Baluarte de la Coraza Alta. Este proyecto ha permitido abrir al público nuevas zonas de la fortificación y mejorar la iluminación monumental del Foso Real.

Este impulso inversor coincide con una tendencia turística muy positiva para el alojamiento. Tras cerrar el año 2025 con un índice de ocupación media del 76% (con un incremento del 11% en el turismo extranjero), los datos del primer semestre de 2026 confirman la consolidación del destino al registrar una ocupación del 82%, lo que supone un crecimiento de 15 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.