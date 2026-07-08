La víctima sufrió una crisis de ansiedad que requirió atención sanitaria. El sindicato advierte que estos episodios «dejan de ser casos aislados» y pide que la empresa emprenda acciones penales contra el responsable.

CEUTA. — La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha dado la voz de alarma ante el problema de seguridad que sufren los trabajadores del servicio de transporte urbano. El sindicato ha solicitado formalmente a la Gerencia de la empresa pública AMGEVICESA la adopción inmediata de nuevas medidas de protección tras registrarse una segunda agresión verbal a una conductora en un intervalo de menos de un mes.

El último incidente tuvo lugar este miércoles alrededor de las 16:30 horas. Como consecuencia de los insultos y la situación de tensión vivida durante el desempeño de sus funciones, la conductora sufrió una crisis de ansiedad severa que requirió asistencia sanitaria.

Este preocupante episodio se suma al ocurrido hace tan solo unas semanas, cuando otro conductor del servicio de autobuses tuvo que ser atendido en el Servicio de Urgencias por un ataque de ansiedad derivado, igualmente, de una agresión verbal por parte de un usuario.

Un problema de seguridad laboral, no un hecho aislado

Desde CCOO se ha enfatizado que la reiteración de estos ataques en un periodo de tiempo tan corto transforma la situación: ya no se trata de hechos puntuales, sino de un problema estructural de seguridad laboral que exige una respuesta contundente por parte de la dirección de la empresa.

«La salud física y psicológica de los trabajadores no puede seguir viéndose comprometida por comportamientos violentos o intimidatorios de algunos usuarios. Esperar a que se produzca una agresión física para actuar sería una grave irresponsabilidad», han advertido con dureza desde la organización sindical.

Petición de acciones penales y mayor protección

Ante la gravedad de los hechos, el sindicato ha planteado a AMGEVICESA una serie de exigencias inmediatas:

Acciones legales: Solicitan que la empresa estudie el ejercicio de acciones penales contra la persona responsable de la agresión a la trabajadora, sirviendo como muestra de respaldo institucional hacia una plantilla que presta un servicio público esencial.

Solicitan que la empresa estudie el ejercicio de acciones penales contra la persona responsable de la agresión a la trabajadora, sirviendo como muestra de respaldo institucional hacia una plantilla que presta un servicio público esencial. Ir «un paso más allá» del protocolo: Aunque CCOO valora positivamente que el Comité de Seguridad y Salud aprobara recientemente un protocolo de actuación para estos casos, los últimos acontecimientos demuestran que es insuficiente. Exigen complementar dicho marco con medidas organizativas y preventivas que ofrezcan una protección real, física y efectiva en el día a día.

La organización sindical ha concluido su comunicado reafirmando su compromiso con la plantilla, asegurando que continuará luchando para que los conductores y conductoras de AMGEVICESA puedan desempeñar su trabajo diario con las garantías de seguridad, dignidad y respeto que merece cualquier profesional.