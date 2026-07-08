El sindicato critica que se equipare la incapacidad temporal con el absentismo laboral y advierte que reducir salarios y prestaciones cuestiona derechos fundamentales de los trabajadores.

CEUTA. — El sindicato UGT Ceuta ha mostrado su firme rechazo a las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la gestión de las bajas médicas y la incapacidad temporal (IT). Desde la organización sindical consideran que las propuestas del líder popular trasladan una «visión equivocada» de la realidad laboral y ponen en el punto de mira derechos fundamentales de la clase trabajadora.

La principal preocupación de UGT Ceuta radica en la propuesta de reducir salarios y prestaciones durante los procesos de baja, así como en el anuncio de impulsar una reforma «con o sin acuerdo» con los sindicatos. Para la organización, este planteamiento supone un claro menosprecio al diálogo social, recordando que cualquier modificación que afecte a los derechos laborales debe nacer de la negociación bilateral entre las organizaciones empresariales y sindicales, y no de anuncios unilaterales.

Un error de concepto: Confundir enfermedad con absentismo

El sindicato ha calificado como un «grave error» la estrategia de identificar la incapacidad temporal con el absentismo laboral. Según denuncian, mezclar bajo un mismo concepto situaciones de naturaleza tan distinta como los permisos legalmente reconocidos, las licencias o las bajas derivadas de una enfermedad o accidente solo busca criminalizar al trabajador.

«La incapacidad temporal no responde a una decisión voluntaria de las personas trabajadoras, sino a una situación acreditada y supervisada por los profesionales del sistema sanitario», recuerdan desde UGT Ceuta.

En este sentido, el sindicato advierte que trasladar el debate hacia un supuesto «abuso generalizado» del sistema es una irresponsabilidad que genera desconfianza tanto hacia las personas enfermas como hacia el propio personal médico que firma y valida dichas bajas.

Las verdaderas causas: Listas de espera y salud mental

Para UGT Ceuta, si realmente existe una preocupación institucional por el incremento de las incapacidades temporales, el foco del debate debería ponerse en el origen del problema y no en las consecuencias. El sindicato señala de forma directa a varios factores clave que dilatan la duración de las bajas:

Deficiencias en el sistema sanitario: Las listas de espera en la sanidad pública y las demoras para acceder a consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.

Las listas de espera en la sanidad pública y las demoras para acceder a consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Falta de recursos: La necesidad de una mayor atención a la salud mental.

La necesidad de una mayor atención a la salud mental. Prevención deficiente: La falta de una política rigurosa de prevención de riesgos laborales en las empresas.

Finalmente, el sindicato ha exigido un análisis riguroso que contextualice los datos, evitando el uso de cifras aisladas que ofrezcan una imagen distorsionada de la realidad. La solución, concluyen, pasa por reforzar el diálogo social, mejorar la prevención y dotar de más recursos a la sanidad pública, en lugar de recortar los derechos de quienes atraviesan un proceso de enfermedad.