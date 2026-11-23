En una entrevista en Antena 3 a seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el líder del PP también sostuvo que Pedro Sánchez terminaría aceptando un referéndum de autodeterminación en Cataluña si necesita a Junts para gobernar.

Lee tambien: Feijóo sostiene que Sánchez celebraría un referéndum en Cataluña y descarta pactar con él: «No pactaré con un amoral»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto a los socialistas «de verdad» que deseen «resetear» el PSOE prescindiendo de Pedro Sánchez, durante una entrevista concedida este lunes en Antena 3 en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 29-N.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

En el transcurso de la conversación televisiva, Feijóo aseguró estar convencido de que el jefe del Ejecutivo y candidato socialista aceptaría celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña si dependiera de los votos de Junts para mantenerse al frente del Gobierno tras los comicios.

Lee tambien: Feijóo anuncia leyes de vivienda y una auditoría general en su primer Consejo de Ministros y exige igualdad de trato a la UE

Dudas sobre la palabra de Sánchez y promesa de derogar la amnistía

El líder popular argumentó que, a su juicio, en la «España sanchista» un compromiso político suele ser aquello que se afirma que no se va a hacer y finalmente ocurre. Para respaldar su tesis, aludió a las declaraciones de Pedro Sánchez en el programa Salvados de La Sexta, donde el presidente descartó aceptar un referéndum de autodeterminación a cambio del respaldo de Junts, y comparó esa negativa con lo sucedido anteriormente con la ley de amnistía: «Confirmación, haría un referendo de autodeterminación porque dijo en su día que no aprobaría la ley de amnistía y lo primero que hizo fue aprobar la ley de amnistía».

Frente a ello, Feijóo reiteró su compromiso de derogar la ley de amnistía si llega a La Moncloa con el objetivo, según expresó, de regresar «a la España institucional, a la España del Estado de derecho y a la España democrática».

Cambios en las instituciones y rechazo a indultos

Durante la entrevista, el candidato del PP también planteó medidas orientadas a modificar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entre ellas, garantizó que un eventual Gobierno suyo no designará como magistrados del Tribunal Constitucional a exministros ni a asesores de Moncloa, y adelantó que impulsaría una ley para exigir al menos cinco años alejados de la política —en cualquiera de sus ámbitos— a quienes accedan a ese tribunal, además de evitar que el Constitucional actúe como instancia de revisión del Tribunal Supremo.

Asimismo, tras recordar la inhabilitación y condena del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Feijóo criticó que Sánchez no descartara un posible indulto y aseguró que él no concedería esa medida de gracia a ningún miembro o alto cargo de su Gobierno condenado por un tribunal, y mucho menos por el Supremo.