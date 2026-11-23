La Guardia Civil vincula al grupo con asaltos en locales de hostelería y estaciones de servicio de Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora.

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La Guardia Civil ha arrestado a tres personas y mantiene bajo investigación a otras cuatro por su presunta pertenencia a un grupo criminal relacionado con siete robos con fuerza y violencia cometidos en establecimientos de hostelería y estaciones de servicio repartidos por seis provincias españolas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

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Los hechos investigados tuvieron lugar en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora. A los implicados se les atribuyen, en distintos grados de participación, delitos de pertenencia a grupo criminal y su presunta intervención en los siete asaltos.

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Origen de la investigación

Las pesquisas, enmarcadas en la denominada operación Purisco, comenzaron a raíz de la denuncia de un robo en un restaurante de Almuradiel (Ciudad Real). De acuerdo con los datos recabados, los responsables entraron en el local tras fracturar un ventanal y se llevaron la recaudación de dos máquinas recreativas.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad facilitadas por el propietario del establecimiento permitieron identificar el coche empleado por los autores y, más adelante, localizar tanto al conductor como al resto de ocupantes. A partir de esos indicios y por la coincidencia en el modus operandi, los agentes lograron conectar a los sospechosos con otros seis robos registrados en distintas provincias.