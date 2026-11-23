La asociación de víctimas del terrorismo también distinguirá a título póstumo al periodista Alfonso de Ussía y entregará medallas de plata a la exfiscal superior de Madrid Almudena Lastra y al juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro en una ceremonia prevista para el 9 de diciembre.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha sido galardonado con la medalla de oro 2026 de la asociación Dignidad y Justicia en reconocimiento a su trayectoria contra la banda terrorista ETA y su respaldo a las víctimas del terrorismo. La decisión ha sido adoptada por la entidad que encabeza Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero.

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En esta edición, la asociación también ha concedido su medalla de oro a título póstumo al periodista y escritor Alfonso de Ussía y Muñoz-Seca, fallecido en 2025.

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Lista completa de distinciones

Junto a las máximas distinciones, Dignidad y Justicia ha otorgado sus medallas de plata a distintas figuras del ámbito judicial, policial, de inteligencia y periodístico:

Almudena Lastra: Exfiscal superior de la Comunidad de Madrid, conocida públicamente por su declaración en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Exfiscal superior de la Comunidad de Madrid, conocida públicamente por su declaración en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. José Luis Castro: Juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Fuerzas de seguridad e inteligencia: Los agentes de la Comisaría Superior de Información de la Policía Nacional Luis Mario Gutiérrez Marcos y Rubén Martín Cañadas, además de Carlos Ignacio Oyaga, miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los agentes de la Comisaría Superior de Información de la Policía Nacional Luis Mario Gutiérrez Marcos y Rubén Martín Cañadas, además de Carlos Ignacio Oyaga, miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Periodismo: El comunicador Carlos Cuesta.

La entrega oficial de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid. Desde que instauró estos premios en 2016, Dignidad y Justicia subraya que su objetivo es suplir carencias de los poderes públicos y destacar a quienes combaten cualquier expresión de terrorismo, impulsan la paz social y preservan la memoria de las víctimas.