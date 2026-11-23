El músico madrileño, retirado de las giras desde 2018, vuelve a la actualidad con una entrevista en la que repasa su trayectoria vital y asegura que toda su vida ha sido una pelea constante consigo mismo.

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Tras ocho años apartado de la primera línea mediática y de los escenarios desde que pusiera fin a su etapa en activo en 2018, el rockero madrileño Rosendo Mercado ha vuelto a acaparar titulares con una entrevista en la que habla de su trayectoria y de su forma de entender la vida.

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Según las referencias recogidas en la búsqueda vinculadas a esta conversación, el compositor e intérprete de Carabanchel resume su recorrido vital asegurando que «toda mi vida ha sido una pelea constante conmigo mismo», una frase que sintetiza su carácter exigente y su relación con la música y la exposición pública.

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Una figura clave del rock urbano

Desde su retirada de los directos en 2018, Rosendo había mantenido un perfil muy discreto y alejado de los medios, conservando intacto su estatus como una de las figuras más influyentes del rock en español tras su paso por Ñu y Leño y su extensa carrera en solitario.

Nota: Esta redacción se ha elaborado a partir de los titulares y extractos localizados en los resultados de búsqueda sobre la entrevista, ya que no ha sido posible consultar el artículo completo debido al muro de pago.

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