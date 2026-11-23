El estudio, elaborado entre el 10 y el 17 de noviembre sobre 8.034 entrevistas, coloca a Vox en tercera posición con el 15,6 % y a Frente Amplio en cuarto lugar con el 5,7 % de cara a las elecciones generales del 29-N.

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El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga la primera posición al PSOE con una estimación de voto del 34,4 %, lo que supone una ventaja de 9,7 puntos frente al Partido Popular, al que el sondeo asigna un 24,7 % de los sufragios ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

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El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, reflejando un crecimiento de 1,1 puntos para los socialistas respecto al sondeo preelectoral difundido el 12 de noviembre.

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Principales estimaciones de voto

Formación Estimación de voto PSOE 34,4 % PP 24,7 % Vox 15,6 % Frente Amplio 5,7 %

Por detrás de las dos principales fuerzas, el estudio del CIS sitúa a Vox como tercera formación política con el 15,6 % de las papeletas estimadas, seguida por Frente Amplio, que alcanza el 5,7 %.

El resultado del barómetro público contrasta con el panorama apuntado por otros estudios y encuestas difundidos en la campaña del 29-N, donde se dibuja un escenario más ajustado o favorable a la suma del bloque de la derecha, en una recta final marcada por la movilización electoral y la lucha contra la abstención.