Sevilla / Madrid — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles durante un acto sobre vivienda en Sevilla un batería de medidas destinadas a facilitar el acceso al inmueble en España si logra presidir el Gobierno. Entre sus compromisos principales, Feijóo ha prometido impulsar la construcción de un millón de viviendas en una sola legislatura y aplicar la «mayor ayuda de la historia» para la juventud, traducida en bonificaciones en el IRPF y reducciones fiscales directas para la compra de vivienda habitual.

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Acercamiento PP-Vox en el Senado

En el ámbito parlamentario, el Partido Popular y Vox han escenificado una buena disposición para alcanzar entendimientos en la Cámara alta. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha manifestado que «espera y desea» concretar un pacto entre ambas formaciones, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha confirmado que su grupo no descarta ninguna fórmula de acuerdo con los populares para la articulación de pactos en el Senado.

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Encuentro privado entre Ayuso y Milei

Por otra parte, la actualidad política madrileña estará marcada esta tarde por la reunión institucional que mantendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente de Argentina, Javier Milei. La cita está programada para las 17:00 horas y se desarrollará a puerta cerrada y rodeada de secretismo, en el marco de la visita oficial del mandatario argentino a la capital de España.

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