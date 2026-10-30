MADRID — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este viernes el tono político contra el Gobierno a raíz de las recientes catástrofes ferroviarias en Adamuz y Urda (Toledo), que suman ya un trágico balance de 115 fallecidos. Desde la sede nacional de Génova, tras reunirse con expertos en el sector ferroviario, Feijóo ha reclamado la dimisión inmediata tanto del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como del ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtiendo de que si no lo hacen por voluntad propia, los ciudadanos lo harán efectivo en las urnas.

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Principales declaraciones y acusaciones del líder del PP

Exigencia de responsabilidades al máximo nivel: Feijóo ha señalado directamente a Pedro Sánchez por mantener en su cargo y respaldar a un ministro que, a su juicio, ha faltado a su deber de gestionar con seriedad las infraestructuras ferroviarias del país.

Feijóo ha señalado directamente a Pedro Sánchez por mantener en su cargo y respaldar a un ministro que, a su juicio, ha faltado a su deber de gestionar con seriedad las infraestructuras ferroviarias del país. Críticas al «señalamiento» de un operario: El dirigente popular ha tildado de «cobarde e inmoral» que el Gobierno intente culpar de ocho años de gestión negligente a un operario de Adif, denunciando la búsqueda de «chivos expiatorios» y la filtración de audios de los maquinistas.

El dirigente popular ha tildado de «cobarde e inmoral» que el Gobierno intente culpar de ocho años de gestión negligente a un operario de Adif, denunciando la búsqueda de «chivos expiatorios» y la filtración de audios de los maquinistas. Fallo sistémico y falta de inversión: Feijóo ha argumentado que en el accidente de Urda «falló todo lo que podía fallar» debido a un mantenimiento deficiente y a la no renovación de un sistema de seguridad obsoleto, a pesar de las advertencias técnicas previas.

Feijóo ha argumentado que en el accidente de Urda «falló todo lo que podía fallar» debido a un mantenimiento deficiente y a la no renovación de un sistema de seguridad obsoleto, a pesar de las advertencias técnicas previas. El papel de Puente como «cortafuegos»: A su juicio, el titular de Transportes se mantiene en el cargo únicamente como fusible para evitar que la responsabilidad política salpique directamente a La Moncloa.

Alternativa y propuestas del Partido Popular

Frente a la gestión actual, el presidente del PP ha dibujado un plan de actuación basado en el rigor, la experiencia y la independencia técnica para recuperar la confianza en la Alta Velocidad española:

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Investigación rigurosa: Reclamar una auditoría técnica e independiente que determine con exactitud si las tragedias podrían haberse evitado. Plan de emergencia ferroviario: Priorizar de forma absoluta la seguridad, la conservación y el mantenimiento frente a cualquier tipo de propaganda institucional. Refuerzo de la seguridad en Adif: Aislar las áreas críticas de gestión de la red de pasajeros de interferencias políticas y dotarlas de profesionales cualificados.

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