VALENCIA — La Guardia Civil ha detenido este viernes en el municipio de Picanya (Valencia) al considerado presunto fundador y principal impulsor en España del movimiento ‘Blocus’. Al investigado se le atribuye la creación y administración de diversos canales de Telegram desde los cuales se coordinaron los altercados violentos y saqueos registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, presentados bajo la apariencia de movilizaciones estudiantiles.

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La operación policial ha logrado descabezar la organización apenas unos días antes de una nueva jornada de movilizaciones que el grupo había convocado para el próximo 31 de octubre en distintas ciudades del país.

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Imputaciones y ‘modus operandi’ de la red

Calificación penal: Al detenido se le investiga por la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal.

Al detenido se le investiga por la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal. Captación de menores: La red utilizaba plataformas como TikTok, carteles generados mediante inteligencia artificial y códigos QR dirigidos a entornos escolares para derivar a los adolescentes hacia chats privados de WhatsApp y Telegram.

La red utilizaba plataformas como TikTok, carteles generados mediante inteligencia artificial y códigos QR dirigidos a entornos escolares para derivar a los adolescentes hacia chats privados de WhatsApp y Telegram. Cobertura violenta: Las consignas instaban a llevar mochilas y material escolar para aparentar una manifestación pacífica, pero exigían simultáneamente acudir con ropa negra y máscaras para ocultar el rostro durante los altercados.

Las consignas instaban a llevar mochilas y material escolar para aparentar una manifestación pacífica, pero exigían simultáneamente acudir con ropa negra y máscaras para ocultar el rostro durante los altercados. Planificación de saqueos: En los chats internos se señalaron objetivos como joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes, organizando el asalto en tiempo real en función de la presencia policial. En las conversaciones figuraban incluso propuestas para incendiar comercios y la sede del Ayuntamiento de Barcelona.

Antecedentes y alerta sobre la responsabilidad penal

Los disturbios del 24 de octubre en la capital catalana se saldaron con unos 500 participantes involucrados, múltiples comercios saqueados, incendios en la vía pública y varias detenciones, en su mayoría de menores de edad.

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Tras la detención del presunto cabecilla —quien llegó a difundir vídeos encapuchado autoproclamándose líder del movimiento—, la Guardia Civil ha advertido de que la promoción y participación en actos violentos acarrean graves consecuencias judiciales que atañen directamente a los menores conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.