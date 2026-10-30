El Partido Popular ha reclamado públicamente la dimisión o el cese inmediato del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Mora y Orgaz, en el término municipal de Urda. La portavoz popular, Ester Muñoz, ha declarado en una entrevista concedida a Radio Nacional de España que el ministro no debería llegar a la comparecencia parlamentaria prevista para el próximo martes en el Congreso de los Diputados, al sostener que en este momento es imprescindible asumir responsabilidades políticas ante el estado de conmoción que vive el país.

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Esta exigencia de dimisión coincide con la convocatoria de una rueda de prensa de urgencia por parte del propio Óscar Puente en la sede del Ministerio de Transportes para informar de la evolución de las investigaciones oficiales sobre las causas de la colisión entre dos trenes de alta velocidad.

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En el plano asistencial e identificativo, el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya los cuerpos de las 69 personas fallecidas en la catástrofe ferroviaria, habiendo completado los médicos forenses un total de 48 autopsias. Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar formalmente a 13 de las víctimas mortales, de las cuales 8 ya han sido notificadas de manera oficial a sus respectivas familias.

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Para atender a los familiares de los afectados y canalizar las solicitudes de información, las distintas entidades han habilitado varias líneas telefónicas gratuitas. Renfe mantiene operativo el número 900 10 10 20, la compañía Iryo atiende en el 900 001 403 y el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha dispuesto la línea 900 122 112.