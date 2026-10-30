MADRID — La comparecencia pública del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) ha abierto un intenso debate político y técnico. Aunque el titular del departamento ofreció una cronología detallada del accidente y descartó de plano su dimisión, la reconstrucción de los hechos deja sin despejar varias incógnitas clave sobre los fallos de seguridad y las posibles deficiencias organizativas en Adif.

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Las principales contradicciones e incógnitas pendientes

Fallos en el sistema LZB: Pese a defender la fiabilidad de la red, el ministro admitió que a lo largo de este año se han registrado alrededor de 170 incidencias en el sistema de señalización LZB. Falta por precisar la gravedad de estos episodios, cuántos afectaron a la línea Madrid-Sevilla y qué medidas correctoras previas se habían adoptado.

Pese a defender la fiabilidad de la red, el ministro admitió que a lo largo de este año se han registrado alrededor de 170 incidencias en el sistema de señalización LZB. Falta por precisar la gravedad de estos episodios, cuántos afectaron a la línea Madrid-Sevilla y qué medidas correctoras previas se habían adoptado. Mecanismos de supervisión y control: Aunque Transportes atribuye el siniestro a una orden errónea dictada a las 8:36 horas desde el puesto de mando, no se ha aclarado qué protocolos de supervisión fallaron para evitar que el AVE reanudara la marcha con normalidad existiendo otro tren detenido en la vía.

Aunque Transportes atribuye el siniestro a una orden errónea dictada a las 8:36 horas desde el puesto de mando, no se ha aclarado qué protocolos de supervisión fallaron para evitar que el AVE reanudara la marcha con normalidad existiendo otro tren detenido en la vía. Los cinco minutos críticos previos al impacto: A las 8:48 horas, la maquinista del tren Iryo notificó su imposibilidad de reanudar la marcha, produciéndose la colisión unos cinco minutos después. La investigación debe determinar qué información se gestionó en ese intervalo y si existió margen operativo para alertar o frenar al convoy que venía por detrás.

A las 8:48 horas, la maquinista del tren Iryo notificó su imposibilidad de reanudar la marcha, produciéndose la colisión unos cinco minutos después. La investigación debe determinar qué información se gestionó en ese intervalo y si existió margen operativo para alertar o frenar al convoy que venía por detrás. Causas del bloqueo del Iryo: Sigue sin aclararse el motivo técnico por el cual el primer tren no pudo reanudar la circulación, un elemento de la secuencia que impide sostener por el momento una conclusión definitiva sobre las causas globales del accidente.

Sigue sin aclararse el motivo técnico por el cual el primer tren no pudo reanudar la circulación, un elemento de la secuencia que impide sostener por el momento una conclusión definitiva sobre las causas globales del accidente. Dimensionamiento del personal en Atocha: Frente al argumento oficial de un incremento general de la plantilla de Adif desde 2016, quedan por concretar los efectivos reales presentes en el turno del Centro de Control de Atocha durante la emergencia, la carga de trabajo asignada y la formación específica para gestionar incidencias simultáneas.

Frente al argumento oficial de un incremento general de la plantilla de Adif desde 2016, quedan por concretar los efectivos reales presentes en el turno del Centro de Control de Atocha durante la emergencia, la carga de trabajo asignada y la formación específica para gestionar incidencias simultáneas. Retrasos en la implantación del ERTMS: La sustitución del sistema LZB por la tecnología europea ERTMS arrastraba un retraso aproximado de un año en el corredor Madrid-Sevilla, lo que reabre el debate sobre la evaluación del riesgo y la vigencia de los sistemas de seguridad utilizados.

La responsabilidad política de la cúpula directiva

Pese a que el ministro insiste en concentrar los indicios en el factor humano dentro del centro de control, las dudas expuestas señalan directamente a la cadena de mando. La adopción de nuevas auditorías externas y refuerzos de seguridad anunciados tras la catástrofe evidencia que las garantías del sistema y la supervisión técnica de Adif dependían en última instancia de las decisiones operativas y presupuestarias de la cúpula del Ministerio.

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