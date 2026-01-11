El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este domingo la 28ª Interparlamentaria nacional del PP, celebrada en A Coruña, un encuentro con el que la formación ha buscado reforzar su hoja de ruta política y consolidarse como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez de cara a los próximos meses.

Durante la inauguración del cónclave, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que 2026 marcará el inicio del fin del sanchismo, al augurar que “caerá golpe a golpe y voto a voto”. En su intervención ante parlamentarios nacionales y autonómicos, eurodiputados y cargos orgánicos del partido, Tellado advirtió de que al presidente del Gobierno le espera un “vía crucis electoral”, con elecciones previstas en Aragón, Castilla y León y Andalucía, además de un “vía crucis judicial”.

Bajo el lema «Por lo importante», el Partido Popular ha celebrado distintas mesas redondas centradas en cuestiones que considera prioritarias para la ciudadanía, como la vivienda, la seguridad, el empleo y la economía, y la regeneración democrática. Junto a estos asuntos, también se abordaron temas de actualidad política como la situación en Venezuela o el acuerdo de financiación autonómica alcanzado esta semana entre el Ejecutivo central y ERC para Cataluña.

Este domingo tuvo lugar una mesa de portavoces moderada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que participaron la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; la portavoz en el Senado, Alicia García; y el portavoz del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

La clausura del encuentro corrió a cargo de Alberto Núñez Feijóo, que estuvo acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un acto con el que el PP dio por inaugurado un año que considera decisivo en su estrategia política.