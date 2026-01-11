Elon Musk, propietario y director tecnológico de X, anunció este sábado que el nuevo algoritmo de la red social será completamente de código abierto dentro de una semana.

«Haremos el nuevo algoritmo de X, incluyendo todo el código utilizado para decidir qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, de código abierto en 7 días», publicó Musk en la plataforma.

El empresario añadió que esta apertura se repetirá cada cuatro semanas, acompañada de notas detalladas de los desarrolladores para que cualquiera pueda entender los cambios realizados.

Según Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, la liberación del código permitirá inspeccionar cómo funciona el sistema de recomendaciones, una de las herramientas más influyentes de la red social, ya que determina qué contenidos aparecen en el ‘feed’ de cada usuario.

Desde que Musk adquirió la plataforma en 2023 —antes conocida como Twitter—, solo había hecho públicos fragmentos del algoritmo, dejando fuera, entre otras cosas, las recomendaciones publicitarias y sin ofrecer actualizaciones posteriores.

El movimiento llega en un contexto de escrutinio regulatorio: la Comisión Europea y Francia investigan el algoritmo de X por cumplimiento de normas digitales y posible manipulación de contenido, mientras que en Estados Unidos la plataforma ha sido criticada tras revelarse que Grok podía modificar imágenes de personas sin su consentimiento.

Con esta medida, Musk busca ofrecer mayor transparencia sobre cómo funciona la red social y facilitar la supervisión externa de su sistema de recomendaciones.