El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, sería un “magnífico ministro de Vivienda” y ha defendido que Sumar debería reclamar esta cartera al PSOE dentro del Gobierno de coalición.

Ibáñez, que recientemente pidió el cese de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, argumenta que la socialista “no ha aprobado con nota el último curso” y considera “inteligente” que su formación ocupe dicha cartera. “Creo que si hay un ministro que ha gestionado bien las pocas competencias que tiene en la materia de vivienda, es Pablo Bustinduy. Por lo tanto, sería un magnífico ministro de Vivienda”, aseguró en una entrevista con EFE.

El diputado reconoció que dentro de Sumar existen diferentes opiniones sobre la política de vivienda, pero subrayó que la coalición considera prioritario un cambio en esta cartera tras la crisis provocada por los casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE. Aun así, Ibáñez defendió la idea de agotar la legislatura, incluso sin nuevos presupuestos, ante la “zozobra” internacional y el riesgo de un gobierno de PP y Vox.

En otro orden de asuntos, Sumar ha solicitado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezca el 27 de enero en la comisión de investigación de la dana del Congreso. Ibáñez ha subrayado la “responsabilidad política” del presidente del PP en la catástrofe y criticó sus declaraciones públicas.

Sobre la coordinación interna, Ibáñez destacó la labor de Yolanda Díaz como “la mejor ministra de Trabajo” y vicepresidenta segunda, y señaló que en la izquierda ha llegado el “tiempo de equipos corales” frente a los hiperliderazgos. Además, insistió en la necesidad de una amplia alianza de partidos de izquierda para las elecciones generales de 2027, incluyendo a Podemos, ERC y otras formaciones.

Finalmente, Ibáñez reconoció discrepancias dentro de Sumar sobre política internacional, como el envío de tropas españolas de paz a Ucrania o Palestina, así como la situación en Venezuela, aunque defendió las posturas adoptadas por el Gobierno en ambos casos.