El actor turco Can Yaman fue detenido durante la madrugada de este sábado en Estambul por una supuesta posesión de drogas, en el marco de una amplia operación policial contra el consumo de estupefacientes que está afectando a numerosos rostros conocidos del país.

Según informa el diario Hürriyet, Yaman fue arrestado junto a otras seis personas, entre ellas la actriz Selen Görgüzel, durante una serie de redadas llevadas a cabo en distintos locales de ocio nocturno de la ciudad. Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración.

La operación forma parte de una oleada de actuaciones iniciadas en las últimas semanas, en las que han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, influencers, periodistas, empresarios y figuras del deporte. A los implicados se les están realizando pruebas de cabello, sangre y orina para comprobar un posible consumo de drogas.

Aunque las autoridades no han detallado oficialmente qué sustancias están siendo investigadas, diversos medios turcos señalan que la campaña estaría centrada principalmente en el consumo de cocaína.

De acuerdo con Hürriyet, la Fiscalía no había emitido previamente una orden de detención contra Can Yaman. Sin embargo, durante el registro efectuado en la redada de esta madrugada, los agentes habrían encontrado estupefacientes en su posesión, motivo por el cual fue arrestado.

Can Yaman es uno de los actores turcos con mayor proyección internacional, conocido por su participación en exitosas telenovelas como Pájaro soñador, Sandokan, El Turco y Viola come il mare. Actualmente, se encuentra inmerso en el rodaje de la serie española El laberinto de las mariposas.

Por el momento, no se ha informado sobre posibles cargos formales ni sobre la situación judicial del actor tras su detención.