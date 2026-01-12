

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunió este viernes en A Coruña a diputados y senadores nacionales, parlamentarios autonómicos y representantes europeos del partido con el objetivo de mostrar la fuerza interna del PP de cara a los próximos comicios.

Según fuentes del encuentro, varios barones y cargos relevantes del partido analizan la posibilidad de ofrecer a Vox participación en carteras de sus gobiernos autonómicos y locales, en un intento de desgastar al partido de Santiago Abascal y posicionar al PP como el actor central del bloque de la derecha.

“Ya está bien de ver los toros desde la barrera”, habrían subrayado algunos dirigentes durante la reunión, expresando la necesidad de que el PP deje de actuar como espectador y tome la iniciativa frente a sus rivales políticos.

La cita en A Coruña se produjo en un momento estratégico, con un calendario electoral cargado que incluye elecciones municipales, autonómicas y europeas, y evidencia la apuesta de Feijóo por consolidar la cohesión interna del partido y reforzar su músculo electoral ante la competencia.