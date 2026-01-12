El partido de Santiago Abascal continúa su tendencia al alza y se sitúa cerca del 18% en estimación de voto, según el último barómetro de 40dB. Este crecimiento coloca al bloque de la derecha —PP y Vox— con una ventaja de 13 puntos sobre la izquierda, la más amplia desde las elecciones generales de 2023.

El sondeo, realizado entre el 29 de diciembre y el 5 de enero con 2.000 entrevistas online, refleja que Vox ha ganado 5,5 puntos desde las últimas generales. Este impulso coincide con su apoyo declarado a Donald Trump y con la notoriedad creciente de líderes de la extrema derecha en España.

El PP, por su parte, sube medio punto hasta el 31,5%, aunque sigue casi dos puntos por debajo de su resultado en 2023. El PSOE, en cambio, cae al 27,1%, perdiendo casi cinco puntos desde las generales y viendo cómo sus votantes emigran hacia Vox, el PP o la abstención.

Entre los partidos de izquierda, Sumar registra un descenso de 6,4 puntos, mientras que Podemos se queda en apenas el 3,5%. Por su parte, la nueva marca ultraderechista Se Acabó la Fiesta debutaría con un 2,1% si las elecciones se celebrasen hoy.

El estudio también destaca la fidelidad del electorado: el 86,3% de los votantes de Vox en 2023 repetirían su apoyo, seguido del 74,9% del PP y el 67,1% del PSOE. Vox es además el partido que más votantes atrae de la abstención, con un 13%.

Por género, el PSOE mantiene ventaja entre las mujeres (22,4%), mientras Vox obtiene mejores resultados entre los hombres (22%), siendo su crecimiento más pronunciado en intención de voto masculino que femenino. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, Vox lidera con claridad, con hasta un 22,6% entre los menores de 24 años, superando al PP y al PSOE.

En la escala de autoubicación ideológica, los españoles se sitúan de media en 4,9 sobre 10, mostrando un ligero sesgo hacia la izquierda.

Estos resultados evidencian un panorama político en España donde la extrema derecha consolida su influencia, mientras la izquierda enfrenta importantes desafíos para mantener su base electoral.