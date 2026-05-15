Andalucía afrontará este domingo 17 de mayo una jornada electoral marcada, previsiblemente, por el tiempo estable y las temperaturas agradables. Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar en unas elecciones autonómicas que, según la previsión de la AEMET, se celebrarán bajo un ambiente plenamente primaveral en casi toda la comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielos poco nubosos durante buena parte del día y ausencia de lluvias importantes. Aunque conforme avance la tarde aumentará algo la nubosidad en provincias del oeste como Sevilla, Huelva o Cádiz, no se esperan precipitaciones destacables ni fenómenos meteorológicos adversos.

En el interior andaluz será donde más se note el ascenso térmico. Sevilla alcanzará los 27 grados durante las horas centrales del día, después de una mañana suave con mínimas cercanas a los 13 grados. Córdoba vivirá una situación similar, con temperaturas entre los 10 y los 26 grados.

Granada y Jaén arrancarán el domingo con un ambiente algo más fresco, especialmente en zonas cercanas a Sierra Nevada y áreas de interior. Aun así, ambas provincias disfrutarán de máximas agradables, entre los 23 y los 25 grados, y sin previsión de lluvia.

En la costa andaluza el tiempo será más templado y estable. Málaga registrará temperaturas entre los 14 y los 24 grados, mientras que Cádiz y Almería tendrán máximas más suaves, rondando los 21 grados. En Huelva también se espera un ambiente tranquilo, aunque con más nubosidad durante la tarde.

Otro de los aspectos destacados de la previsión es la ausencia de avisos meteorológicos activos. La AEMET no prevé fuertes rachas de viento ni tormentas que puedan afectar al normal funcionamiento de los colegios electorales.

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Todo apunta así a unas elecciones andaluzas marcadas por el buen tiempo y un ambiente cómodo para acudir a votar durante toda la jornada.