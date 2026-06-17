El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de «cobarde» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El reproche se ha producido después de que no se permitiera someter a votación en la Cámara Baja una iniciativa parlamentaria que solicitaba formalmente el adelanto de las elecciones generales.

El tenso cara a cara parlamentario ha estado protagonizado por el cruce de acusaciones en materia de corrupción. Feijóo ha centrado su intervención en las investigaciones que salpican al entorno del PSOE, vinculando el bloqueo de la votación electoral con la situación procesal de la formación.

Por su parte, Pedro Sánchez ha contraatacado recordando las causas judiciales pasadas y presentes que afectan al Partido Popular. Durante su réplica, el presidente del Gobierno ha afeado la actitud del líder de la oposición con dureza, manifestando que le sorprendía la «calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida».