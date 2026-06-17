El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comenzado a declarar esta mañana en la Audiencia Nacional en calidad de investigado. La comparecencia ante el juez José Luis Calama se centra en su presunta implicación como líder de una red de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, así como en el origen de cerca de ochenta joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que fueron halladas en una caja fuerte de su oficina.

La llegada del exlíder socialista se ha producido bajo un estricto despliegue policial y una notable expectación mediática que ha congregado a unos 200 periodistas. El expresidente ha accedido al edificio a pie por la puerta principal tras ser trasladado en un vehículo oficial hasta las inmediaciones de la sede judicial por motivos de seguridad. En los alrededores se han concentrado grupos de personas que han manifestado consignas en su contra.

Los ejes de la investigación judicial

El magistrado indaga si Zapatero ejercía un liderazgo no visible en una trama dedicada a obtener ventajas para terceros a cambio de comisiones. El caso principal analiza las ayudas públicas de 53 millones de euros recibidas por Plus Ultra y un mensaje interceptado al accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, en el que se mencionaba la influencia del expresidente.

Asimismo, la instrucción examina si los fondos de la red se desviaron a través de un entramado societario opaco. Las sospechas apuntan a los pagos efectuados por la firma Análisis Relevante, propiedad de un empresario cercano a Zapatero, que supuestamente abonó cerca de 490.000 euros al expresidente y unos 239.000 euros a una sociedad vinculada a sus hijas.

Pieza separada por contrabando y delito fiscal

El interrogatorio también aborda el hallazgo de los lotes de joyería que contenían piezas con esmeraldas, diamantes, rubíes y zafiros. Aunque el exsecretario general del PSOE argumentó en su momento que los objetos procedían de una herencia familiar, el juzgado mantiene abierta una pieza separada para esclarecer posibles delitos fiscales y de contrabando. La agenda del interrogatorio incluye preguntas sobre supuestas operaciones internacionales de divisas, oro y la presunta creación de una estructura financiera en Dubái.

La defensa de Zapatero ha dispuesto de un mes para preparar la comparecencia tras notificarse los indicios el pasado mayo. Por su parte, la acusación popular, coordinada por el Partido Popular y con la presencia en el interior del colectivo Iustitia Europa, ha adelantado que planea solicitar la aplicación de medidas cautelares al término de la sesión.