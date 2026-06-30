El líder del PP aclara que no denuncia un «pucherazo», pero acusa al Gobierno de modificar el censo de forma unilateral con 2,5 millones de nacionalidades. Advierte que la regularización masiva contradice el marco jurídico europeo.

MURCIA. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha una estrategia de «ingeniería electoral» diseñada para beneficiar al PSOE a través de la concesión masiva de la nacionalidad española. El líder de la oposición ha hecho referencia conjunta a los efectos de la conocida como ‘Ley de Nietos’ y al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros.

Durante una entrevista concedida este martes a la televisión autonómica La7 Región de Murcia, Feijóo ha querido matizar sus palabras para precisar que en ningún caso está denunciando un «pucherazo». Sin embargo, ha insistido en que el Ejecutivo pretende modificar sustancialmente el censo electoral al otorgar la condición de ciudadanos a cerca de 2,5 millones de personas en un margen de apenas año y medio. A su juicio, una decisión de tal envergadura carece de precedentes en la historia reciente de España y jamás debería haberse adoptado sin un amplio consenso político e institucional.

El foco en el censo exterior y el caso de Buenos Aires

El presidente de los populares ha defendido que ambos procedimientos administrativos de acceso a la soberanía española deben contar con las máximas garantías legales, asegurando que todos los solicitantes cumplan rigurosamente los requisitos. Asimismo, ha exigido que se evalúe con transparencia el impacto real que este flujo de nuevos ciudadanos tendrá sobre el mapa electoral.

Para argumentar su tesis sobre la «ingeniería electoral» enfocada en ampliar el granero de votos potenciales del Gobierno, Feijóo ha aportado datos específicos sobre la diáspora. Según ha revelado, sus informes apuntan a que solo en el consulado general de España en Buenos Aires (Argentina) se han registrado ya más de 650.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la legislación de memoria democrática, una cifra masiva que, según ha subrayado, deberá ser verificada exhaustivamente.

Advertencia legal: Choque con el derecho europeo

Feijóo ha extendido sus críticas hacia el proceso de regularización extraordinaria, cifrando en alrededor de 1,3 millones el número de inmigrantes en situación irregular afectados. El líder del PP ha denunciado de forma tajante que esta medida unilateral del Ejecutivo central contradice abiertamente los pilares de la política comunitaria, señalando que choca de frente con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como con el Reglamento europeo de retorno.

El jefe de la oposición ha reclamado un análisis conjunto de ambas medidas debido a las profundas consecuencias sociales, económicas y políticas que acarrearán para el país. Finalmente, ha lanzado una advertencia jurídica al recordar que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite diversos recursos relacionados con esta regularización extraordinaria, concluyendo que el proceso debe ser revisado de inmediato para comprobar si se adecúa o no al derecho de la Unión Europea.