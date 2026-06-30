El candidato popular y la formación de Santiago Abascal reconocen que las negociaciones siguen «igual» y sin novedades significativas. Vox reitera que votará ‘no’ si no se alcanza un acuerdo de gobernabilidad este mismo martes.

SEVILLA. — El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, ha confirmado que su equipo sigue «hablando» activamente con Vox para tratar de amarrar un pacto de gobernabilidad que asegure su investidura. A las puertas del Parlamento autonómico, Moreno admitió que, por el momento, no se ha producido ninguna novedad significativa y que el estado de las conversaciones con la formación de Santiago Abascal continúa «igual».

En los mismos términos se ha manifestado el portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Cámara andaluza, Manuel Gavira. Al acceder a la sede legislativa, Gavira corroboró que los canales de comunicación con el PP permanecen completamente abiertos. «Seguimos negociando», aseveró ante los medios, insistiendo en que el propósito de su partido es conseguir «un buen acuerdo para Andalucía».

La amenaza del voto en contra

A pesar de que ambas organizaciones políticas han manifestado que existe una voluntad compartida para que el entendimiento «cristalice», el bloqueo en las negociaciones de fondo persiste. Gavira ya había advertido durante la jornada del lunes que el consenso para la estabilidad del Ejecutivo andaluz todavía no era una realidad.

El portavoz de Vox ha lanzado un órdago al candidato popular al ratificar que, si la parálisis en el diálogo se mantiene a lo largo de este martes, su grupo parlamentario ejercerá un voto negativo en la sesión de investidura, impidiendo de este modo la reelección automática de Juanma Moreno.

Desarrollo del Pleno parlamentario

Esta segunda jornada del Pleno de investidura ha arrancado formalmente a las 10:00 de la mañana en el Parlamento de Andalucía. El turno de intervenciones y debates parlamentarios ha comenzado con la comparecencia de Antonio Maíllo, portavoz de la coalición Por Andalucía.

Posteriormente, está previsto que tome la palabra el resto de los portavoces de las distintas fuerzas políticas, en un orden establecido de menor a mayor representatividad en el arco parlamentario, antes de proceder a la votación decisiva que determinará el futuro del Gobierno regional.