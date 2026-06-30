Los Leones del Atlas imponen su fútbol y se citan con Canadá en la siguiente ronda. Bono volvió a vestirse de héroe y Saibari certificó el pase en una tanda que pasará a la posteridad tras el drama y la épica de los 120 minutos.

Marruecos ya no es ninguna sorpresa; es una realidad que se doctora ante los grandes. En un partido de alta tensión disputado en Monterrey, la selección africana selló su billete a los octavos de final del Mundial tras superar a Países Bajos en una tanda de penaltis absolutamente inverosímil. Si en Qatar 2022 el plan fue resistir, en México el equipo marroquí propuso, dominó y sometió a una campeona de Europa, demostrando una madurez futbolística imponente.

Un dominio marroquí sin premio inicial

Desde el pitido inicial, Marruecos asumió el protagonismo del encuentro con un 70% de posesión y un despliegue físico comandado por un imperial Achraf Hakimi, indomable por la banda derecha. El portero neerlandés, Bart Verbruggen, se convirtió en el auténtico sostén de los de Ronald Koeman en la primera mitad, desbaratando ocasiones clarísimas de El Aynaoui, Hakimi y un remate fallido de Saibari a puerta vacía.

Países Bajos apenas inquietaba a Yassine Bono, encomendándose exclusivamente a la velocidad de Summerville como única vía de escape.

El fútbol y el destino: del drama de Gakpo a la redención de Diop

El encuentro se rompió en el tramo final de la segunda parte. En el minuto 71, en una contra aislada, Summerville asistió desde el suelo para que Cody Gakpo empujara el balón al fondo de la red. Fue, sin duda, el gol más emotivo del Mundial: el delantero neerlandés había perdido a su hijo nonato apenas unas horas antes del partido, pero decidió jugar para dedicarle un tanto que parecía valer unos octavos de final.

Sin embargo, Marruecos tiró de orgullo y carácter competitivo. Cuando el partido agonizaba en el descuento, Issa Diop —que minutos antes había quedado retratado en la velocidad de Summerville— se elevó con un soberbio testarazo para poner el 1-1 en el marcador y hacer justicia a lo visto sobre el terreno de juego, mandando el choque a la prórroga.

Verbruggen se hace gigante en la prórroga

En el tiempo extra, el ritmo decayó por el cansancio físico, pero dejó una de las imágenes del torneo. Verbruggen firmó la que bien podría ser la parada del Mundial al transformarse en un «pulpo» para ganarle un mano a mano imposible a Rahimi, estirando el suspense hasta la muerte súbita.

Una tanda de penaltis para los libros de historia

La definición desde los once metros tuvo absolutamente de todo: tres postes, un gol en propia puerta del portero y una intervención celestial.

El milagro de Bono: El guardameta de Al Hilal emuló su exhibición de Qatar y detuvo un penalti clave a una mano, manteniendo los dos pies firmes sobre la línea en una demostración de reflejos extraordinaria.

El guardameta de Al Hilal emuló su exhibición de Qatar y detuvo un penalti clave a una mano, manteniendo los dos pies firmes sobre la línea en una demostración de reflejos extraordinaria. La desgracia de Verbruggen: El destino fue cruel con el portero del Brighton; tras lograr detener uno de los lanzamientos marroquíes, el balón rebotó en su propio cuerpo y terminó colándose llorando en la portería.

El destino fue cruel con el portero del Brighton; tras lograr detener uno de los lanzamientos marroquíes, el balón rebotó en su propio cuerpo y terminó colándose llorando en la portería. La sentencia: Ismael Saibari asumió la responsabilidad del último penalti y no perdonó, desatando la locura marroquí en el estadio.

Las estadísticas del partido

El reflejo de la superioridad de los Leones del Atlas quedó plasmado en los datos:

Métrica Marruecos Países Bajos Posesión 70% 30% Goles Esperados (xG) 1.40 0.23 Pases Completados 878 373 Remates Totales 11 6

Marruecos sigue rugiendo con fuerza en este Mundial. El miedo al fracaso atenaza a los históricos —con Alemania ya eliminada—, pero este bloque africano juega sin complejos. Su próximo destino: Canadá, en los octavos de final.