El combinado de Javier Aguirre busca el pase a la siguiente ronda este miércoles 1 de julio a las 3:00 horas en el Estadio Azteca frente a la selección de Sebastián Beccacece

El Mundial de fútbol 2026 afronta sus eliminatorias directas con la disputa del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, correspondiente a la ronda de los dieciseisavos de final. El torneo entra en su fase de vida o muerte, un escenario donde ambos conjuntos se miden sin margen de error con el objetivo de mantener la senda del triunfo y asegurar la clasificación. El compromiso, que se celebra en territorio mexicano, ofrece diferentes opciones de retransmisión televisiva en directo para los aficionados en España a través de plataformas de pago especializadas.

La selección de México afronta esta primera eliminatoria del cuadro final consolidada como la favorita para acceder a la siguiente ronda de la cita mundialista. El conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta con la ventaja de actuar ante su afición en una competición que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. El escenario encargado de albergar el trascendental choque es el Estadio Azteca, ubicado en la capital del país, Ciudad de México. El histórico recinto deportivo dispone de una capacidad para 87.000 espectadores, lo que le sitúa como la instalación más grande de la nación y de América, así como la novena a escala internacional, por lo que se espera un gran ambiente en las gradas similar al registrado en las comparecencias previas del equipo local.

El cuadro mexicano accedió a las rondas eliminatorias tras completar una andadura impecable en la fase inicial, donde se proclamó líder destacado del Grupo A al sumar un pleno de 9 puntos merced a tres victorias consecutivas. En sus tres partidos reglamentarios, el equipo de Javier Aguirre se impuso de forma sucesiva a la selección de Sudáfrica por un marcador de dos goles a cero (2-0), al combinado de Corea del Sur por la mínima (1-0) y a Chequia por un contundente cero a tres (0-3). Este rendimiento le otorga un balance de seis goles a favor y resalta su solvencia en la retaguardia, dado que todavía no ha encajado ningún tanto en contra en lo que va de campeonato.

Por su parte, la selección de Ecuador afronta este compromiso tras haber superado una situación límite en la etapa de grupos. El combinado sudamericano dirigido por Sebastián Beccacece selló su clasificación para las eliminatorias en la tercera jornada del Grupo E, donde logró una victoria por dos goles a uno (2-1) frente a Alemania que le permitió alcanzar los cuatro puntos. Previamente, el equipo ecuatoriano había debutado con una derrota por la mínima ante Costa de Marfil (1-0) y sumado un empate sin goles contra la modesta selección de Curazao (0-0). Estas estadísticas permitieron a Ecuador posicionarse como una de las mejores terceras de la fase inicial. Ante el favoritismo mexicano, la propuesta de la escuadra sudamericana pasará por plantear un encuentro aguerrido e igualado, mientras que el bloque local buscará imprimir un ritmo elevado desde el inicio para inaugurar el marcador con rapidez.

Horario del México contra Ecuador en el Mundial 2026

El encuentro internacional entre México y Ecuador se disputará en la madrugada del martes 30 de junio al miércoles 1 de julio, concretamente a partir de las 3:00 horas (horario peninsular español), debido a la diferencia horaria con la sede oficial establecida en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Canal de televisión y dónde ver el partido en directo en España

Los espectadores que deseen seguir el desarrollo del enfrentamiento de dieciseisavos de final en directo por televisión desde España tienen a su disposición diversas ventanas de pago. El México – Ecuador se podrá sintonizar a través de la plataforma DAZN y de su señal específica DAZN Mundial. Asimismo, la retransmisión oficial estará disponible para el sector de la hostelería y establecimientos públicos por medio del canal BarTV Mundial, situado en el dial M300 de la operadora Movistar Plus+.