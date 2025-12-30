La pastelería Bollo Roscones anuncia la llegada de sus esperados roscones de Reyes, una de las tradiciones más dulces de estas fechas. Bajo el lema “Esto no es magia, son los Bollo Roscones”, el establecimiento invita a los clientes a realizar sus encargos con antelación para no quedarse sin uno de sus productos estrella.

Este año, Bollo amplía su oferta con una variedad de sabores pensados para todos los gustos. A los rellenos tradicionales de nata, trufa, crema y crema tostada, se suman propuestas más modernas como mousse de tarta de queso, petazetas con chocolate blanco, turrón, pistacho y Nutella.

En cuanto a precios, los roscones rellenos tienen un coste de 29,50 euros el tamaño mediano y 39,50 euros el grande, mientras que los roscones sin relleno se ofrecen por 25 euros el mediano y 35 euros el grande.

Desde el establecimiento recuerdan que para formalizar la reserva será necesario abonar el 50 % del importe, con un plazo mínimo de tres días de antelación. Los pedidos pueden realizarse a través del teléfono 636 633 166.

Con esta propuesta, Bollo busca mantener viva la tradición del roscón de Reyes, combinando recetas de siempre con sabores innovadores que conquistan tanto a pequeños como a mayores.