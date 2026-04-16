El líder nacional del PP protagonizará entre cinco y seis actos propios para cubrir el máximo territorio posible, evitando coincidir con el presidente andaluz para reforzar el perfil autonómico de la cita electoral.

SEVILLA – El Partido Popular ha definido su estrategia para las próximas elecciones andaluzas con un objetivo claro: revalidar la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla. Para ello, Alberto Núñez Feijóo desplegará una intensa agenda propia que discurrirá de forma paralela a la caravana del presidente de la Junta, una táctica denominada por Génova como «despliegue en abanico».

Esta estrategia busca optimizar esfuerzos y «peinar» la mayor cantidad de territorio posible. En lugar de compartir escenario de forma recurrente, Feijóo y Moreno actuarán de forma simultánea en diferentes puntos de la comunidad. Según fuentes de la dirección nacional, el líder del PP tiene previsto asistir a cinco o seis actos centrales durante la campaña, con la intención de visitar las ocho provincias andaluzas entre la precampaña y la votación.

El foco en lo autonómico

La decisión de mantener agendas separadas no es solo logística, sino también política. El equipo de Moreno Bonilla apuesta por una campaña en «clave andaluza», minimizando la presencia de figuras nacionales para potenciar el perfil de gestión del candidato a la reelección. De hecho, se ha confirmado que el PP prescindirá en esta ocasión de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, dejando a Feijóo como el único referente nacional de peso que intervendrá en el proceso.

Primeras citas en el calendario

El desembarco de Feijóo comienza de forma inmediata. Este fin de semana, el líder popular estará en Sevilla con motivo de la final de la Copa del Rey, y el domingo se desplazará a Córdoba para clausurar una reunión de alcaldes junto a Moreno Bonilla. Esta será una de las escasísimas excepciones en las que ambos líderes compartirán fotografía, ya que una vez que arranque oficialmente la campaña el 1 de mayo, las agendas apenas volverán a cruzarse.

Desde Génova subrayan que esta coordinación busca dar «máximo protagonismo» al presidente andaluz. Al separar las rutas, el partido confía en multiplicar su impacto en los medios locales y asegurar que el mensaje de estabilidad de Moreno llegue a todos los rincones de una comunidad donde las encuestas sugieren que la mayoría absoluta se encuentra en un equilibrio muy ajustado.