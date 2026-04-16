El Partido Popular lidera la recepción de fondos con 240.000 euros, seguido del PSOE y Vox. Estas subvenciones trimestrales, obligatorias por ley, cubren los costes específicos de protección de las formaciones con representación parlamentaria.

MADRID – El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Política Interior, ha hecho públicos los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 sobre las subvenciones estatales destinadas a sufragar los gastos de seguridad de los partidos políticos. En total, el Estado ha desembolsado 676.000 euros entre los meses de enero y marzo.

Como es habitual en el reparto de estos fondos, la cuantía se distribuye en función de la representación y las necesidades de seguridad de cada formación. En este periodo, el Partido Popular (PP) ha sido el principal receptor, con una asignación de 240.000 euros. Por su parte, el PSOE ha percibido 190.000 euros, mientras que Vox ha recibido 80.000 euros.

Transparencia y control de gasto

Esta partida económica no forma parte de la financiación ordinaria para el funcionamiento de los partidos, sino que es una subvención específica y finalista. Esto significa que los fondos deben destinarse exclusivamente a medidas de seguridad, como la contratación de personal especializado, sistemas de vigilancia o protección de sus sedes y dirigentes.

La ley obliga a la Dirección General de Política Interior a publicar estas cifras en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con carácter trimestral para garantizar la transparencia en el uso del dinero público. El pago se fracciona en 12 mensualidades a lo largo del año.

Evolución de las ayudas

Las cifras de este inicio de año siguen una tendencia similar a ejercicios anteriores. Según los registros disponibles, en el año 2025 el PSOE recibió un total de 761.000 euros sumando los cuatro trimestres. En el caso del Partido Popular, los últimos datos presupuestarios consolidados (correspondientes a 2024) reflejaron un ingreso anual por este concepto de 969.000 euros.

Estas ayudas son fundamentales para el ejercicio de la actividad política en España, asegurando que las formaciones puedan desarrollar su labor democrática con las garantías de protección necesarias ante posibles amenazas o riesgos de seguridad.