VIATOR (ALMERÍA) – La base de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, en Viator, se ha consolidado como el centro neurálgico de la innovación militar en España. Bajo el marco de la Campaña de Experimentación Táctica, el Ejército de Tierra evalúa estos días una nueva generación de vehículos no tripulados (aéreos y terrestres) cuya tecnología y tácticas beben directamente de las lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania.

El objetivo es claro: transformar el Ejército de Tierra para un escenario de combate que evoluciona a una velocidad sin precedentes. Así lo ha confirmado el coronel Alberto Quero, jefe del Centro de Fuerza Futura, durante una exhibición para los medios en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor.

La «Ucranización» de la tecnología española

La campaña no se limita a probar maquinaria, sino a validar su integración real en las unidades de combate. El conflicto en el este de Europa ha demostrado que la agilidad y la robotización son ya requisitos indispensables.

Drones y UGV: Se están testando sistemas aéreos y terrestres (UGV) para misiones de vigilancia, apoyo logístico y ataque.

Se están testando sistemas aéreos y terrestres (UGV) para misiones de vigilancia, apoyo logístico y ataque. Armamento de vanguardia: La evaluación incluye el uso de drones kamikaze y municiones merodeadoras, herramientas que han resultado decisivas en los frentes actuales.

La evaluación incluye el uso de y municiones merodeadoras, herramientas que han resultado decisivas en los frentes actuales. Antidrones y Conectividad: La defensa contra ataques de enjambres y la conexión total entre sensores son prioridades en este «laboratorio».

Colaboración con la industria nacional

En esta segunda edición de la campaña, la participación ha crecido de forma exponencial, pasando de 10 a 30 empresas españolas, en su mayoría pymes, además de universidades y centros tecnológicos.

«Contar con tecnología desarrollada en España nos da muchísima agilidad y, además, supone hacer patria», destacó el coronel Quero, subrayando que este modelo de adquisición rápida permite esquivar los lentos procedimientos tradicionales.

Horizonte 2050: Preparados para lo inesperado

Aunque el foco está en las amenazas inmediatas, el Ejército mira hacia un horizonte de largo plazo (2045-2050). El plan está alineado con los estándares de la OTAN, manteniendo un intercambio constante de información con aliados para asegurar que España camina en la dirección correcta.

El cierre de esta fase de pruebas contará con un respaldo institucional de primer nivel: está previsto que el rey Felipe VI visite las instalaciones el próximo jueves para conocer de primera mano los avances de la Legión como unidad experimental de referencia.