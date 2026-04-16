En una tensa sesión parlamentaria, el Partido Popular ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, utilizando tragedias recientes y datos de criminalidad para cuestionar la gestión y la ética del Gobierno.

MADRID – El clima político en España ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación. Durante las últimas jornadas parlamentarias, el Partido Popular (PP) ha desplegado una estrategia de oposición frontal que, en palabras de diversos analistas y portavoces gubernamentales, cruza la línea de la cortesía institucional al «contabilizar muertos» para desgastar al gabinete de Pedro Sánchez.

Los frentes de la ofensiva popular

La ofensiva del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se ha centrado en tres ejes críticos que han marcado la agenda mediática y social de los últimos meses:

El accidente de Adamuz: El trágico siniestro ferroviario ocurrido en enero en la localidad cordobesa de Adamuz sigue siendo un arma arrojadiza. El PP ha exigido responsabilidades directas al Ministerio de Transportes, acusando al Gobierno de negligencia en el mantenimiento de las infraestructuras y de desatención a las víctimas, quienes recientemente acudieron al Congreso para reclamar respuestas. Las muertes durante el «apagón»: Miguel Tellado, portavoz del PP, ha sido uno de los perfiles más agresivos en este frente. Durante los recientes fallos en el suministro eléctrico, los populares han atribuido directamente al Gobierno y a la presidencia de Red Eléctrica la responsabilidad por los fallecimientos ocurridos en incidentes derivados de la falta de luz, exigiendo dimisiones inmediatas. Violencia Machista y Seguridad: La formación conservadora también ha cargado contra la política de igualdad y seguridad. Han señalado los fallos en los protocolos de protección a mujeres denunciantes —citando casos recientes de asesinatos machistas bajo custodia o vigilancia— y han vinculado la gestión de la inmigración con un supuesto aumento de la inseguridad, llegando a llamar a Sánchez «sátrapa» y acusarlo de ejercer «violencia institucional».

Reacción del Gobierno: «Una absoluta vergüenza»

Desde las filas socialistas, la respuesta no se ha hecho esperar. Ministros como Ana Redondo (Igualdad) y Óscar Puente (Transportes) han calificado la actitud del PP como un «insulto a las víctimas» y una «necrofagia política». Redondo describió las acusaciones en el Congreso como una «absoluta vergüenza», lamentando que se utilicen los asesinatos de mujeres para la lucha partidista.

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha contraatacado señalando las «negligencias» en los servicios de emergencia de comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, en un intento de devolver el foco de la responsabilidad a la gestión autonómica.

Un escenario de polarización máxima

Este endurecimiento del discurso del PP parece responder a una estrategia de «acoso y derribo» que busca capitalizar el malestar social por las tragedias y los fallos del sistema. Sin embargo, este enfoque también ha generado críticas por parte de los familiares de las víctimas de la DANA y otros siniestros, quienes han pedido a los políticos de ambos bandos «más atención y menos ruido» en el Congreso de los Diputados.

Con las elecciones en el horizonte y una legislatura marcada por la crispación, el uso de la tragedia como herramienta política promete seguir siendo el epicentro de un debate parlamentario cada vez más encarnizado.