El Congreso de los Diputados celebra hoy su última sesión de control al Gobierno del año en un clima de alta tensión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado duramente la «credibilidad» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de los casos de corrupción y acoso sexual que salpican al PSOE, como el ‘caso Salazar’ y la reciente sentencia que afecta al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

La sesión de control de este miércoles ha estado dominada por el enfrentamiento directo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El ataque del PP: Credibilidad y ‘caso Salazar’

Alberto Núñez Feijóo ha centrado su intervención en los casos de acoso a mujeres en el seno del PSOE, criticando que el presidente asumiera «en primera persona» los errores del partido, como el del exasesor de Moncloa Francisco Salazar.

Feijóo elevó el tono acusando a Sánchez de silenciar a las víctimas: «Usted ha pasado del ‘hermana, yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’. Visto lo visto, la lección de feminismo se la explicaron a usted en los prostíbulos», espetó el líder popular. La pregunta clave del líder del PP al presidente ha sido sobre la «credibilidad» de su Gobierno.

La defensa de Sánchez: Avances sociales y ataque a Vox

Pedro Sánchez ha utilizado su turno de réplica para defender la acción de su Ejecutivo y atacar la alianza del Partido Popular con Vox.

El presidente ha evitado abordar directamente las acusaciones de acoso, centrándose en enumerar las medidas legislativas que, a su juicio, benefician a las mujeres, tales como:

La ley que hace obligatorios los protocolos antiacoso en empresas e instituciones.

en empresas e instituciones. La ley de paridad .

. La subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional.

Sánchez ha redirigido la crítica hacia la oposición, reprochando al PP su «alianza negacionista» de la violencia de género con Vox.

Otros puntos del día

Vox: El partido de Santiago Abascal ha pedido a Sánchez un balance general de su gestión.

El partido de Santiago Abascal ha pedido a Sánchez un balance general de su gestión. Política Exterior: El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , comparecerá a petición propia para informar sobre la política exterior de España.

El ministro de Exteriores, , comparecerá a petición propia para informar sobre la política exterior de España. Fiscalía General: Paralelamente a la sesión, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, jura su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.

La sesión marca el cierre del periodo parlamentario de control de 2025, dejando en evidencia la extrema polarización del ambiente político.