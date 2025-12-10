Hoy, los ciudadanos de Ceuta disponen de los siguientes servicios farmacéuticos de guardia:
- Zona Centro: Farmacia De Guindos, situada en la Calle Real 61. Teléfono: 956 51 23 09.
- Campo Exterior: Farmacia Puya C.B., ubicada en la Calle Teniente Coronel Gautier 12. Teléfono: 956 50 04 38.
- Turno de noche (toda la ciudad): también corresponde a Farmacia Puya C.B., en la misma dirección y con el mismo teléfono.
Horarios de atención
- En días laborables, la guardia diurna suele cubrir de 9:00 a 23:00, mientras que el turno nocturno va de 23:00 a 9:00.
- En días festivos, la guardia diurna habitualmente comienza a las 10:00.
Acceso garantizado las 24 horas
Con este esquema de guardias —una farmacia operativa en el centro, otra en el exterior y la misma farmacia de referencia para la noche—, los ceutíes tienen garantizado el acceso a medicamentos y atención farmacéutica durante todo el día y la noche. En caso de necesitar atención inmediata, pueden dirigirse directamente a cualquiera de estas farmacias según la zona o el horario.