Diecinueve personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas de diversa gravedad a causa del derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, Marruecos. El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, cuando dos inmuebles de cuatro plantas, donde vivían ocho familias en total, se vinieron abajo.

Una grave tragedia ha sacudido la ciudad marroquí de Fez. Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento de 19 personas y que otras 16 han resultado heridas, tras el colapso de dos estructuras residenciales.

El incidente tuvo lugar en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal. El derrumbe afectó a dos inmuebles contiguos de cuatro plantas cada uno.

Según las mismas fuentes, en los dos edificios residían un total de ocho familias. Los equipos de rescate trabajaron en la zona para recuperar los cuerpos y atender a los 16 heridos, cuya gravedad no ha sido precisada.

La investigación sobre las causas del derrumbe está en curso, aunque este tipo de siniestros en Marruecos suelen estar relacionados con la antigüedad de las estructuras, la falta de mantenimiento o las construcciones ilegales.