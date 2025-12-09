Fernando Alonso cerró la temporada 2025 con sensaciones encontradas. Aunque finalizó sexto en el Gran Premio de Abu Dhabi, lo que refleja un sólido rendimiento individual, el piloto español se mostró insatisfecho con su décima posición final en el Mundial de Pilotos.

“Es una de las peores posiciones jamás conseguidas en mi carrera. Hacer décimo en el campeonato de pilotos es horrible para mí”, afirmó Alonso. A pesar de ello, destacó su constancia a lo largo del año: “Siempre estoy contento con mis posiciones porque nunca he tenido muchos regalos. Clasifiqué sexto y termino sexto. No pasó absolutamente nada en carrera, no hubo ningún safety car ni parada mala. Nunca tengo posiciones gratis, intento luchar y ganarlo en la pista. Estoy contento por cómo ha ido el año, pero con ganas de que acabe”.

Alonso subrayó la dificultad de evaluar su rendimiento: “Lo único que puedo hacer es quedar delante de mi compañero; somos veinte pilotos, diez quedamos delante del compañero y diez quedan detrás. Compararte con los demás es difícil. No quiero sonar arrogante, pero llevo 24 años haciendo lo mismo, subiéndome en los mismos coches que mis compañeros y raramente he tenido problemas”.

De cara a 2026, el asturiano se mostró optimista pero cauteloso: “Entramos en territorio desconocido. Cada uno hace lo que puede, y en Barcelona y Bahréin veremos dónde está cada uno. La esperanza está más en el coche de la cuarta carrera que en el que presentes en Australia. Soy optimista porque tenemos nueva fábrica, nuevo túnel de viento y a Adrian Newey trabajando en el coche”.

Sobre el campeón del mundo Lando Norris, Alonso reconoció el mérito del británico y de sus otros rivales: “Muy bien por Lando, muy contento. Los tres merecían el campeonato. Piastri fue muy sólido, Max es seguramente el mejor de la parrilla, y Lando ha ido muy rápido en los momentos de gran tensión. Es un sueño hecho realidad para cualquier piloto. Lando es un buen chico y un increíble piloto”.

Alonso viajará a Silverstone para iniciar sus vacaciones subido al simulador, preparando ya la temporada que viene con el AMR26.