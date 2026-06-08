El club caballa asegura la continuidad de sus dos guardametas tras una histórica temporada en Segunda División. Vallejo firma hasta 2027 y Pedro López amplía su vinculación hasta 2028.

El AD Ceuta ha puesto la primera piedra de su proyecto para la próxima temporada de la mejor manera posible: asegurando el cerrojo de su portería. Tras una campaña sobresaliente en Segunda División, donde el equipo dirigido por José Juan Romero firmó un impresionante undécimo puesto con 61 puntos, la dirección deportiva liderada por Edu Villegas ha hecho oficial las renovaciones de Guille Vallejo y Pedro López.

El anuncio, que se venía rumiando en las redes sociales del club con un enigmático vídeo de una portería acordonada bajo el lema “¿Qué está pasando?”, confirma la continuidad de una de las parejas de guardametas más fiables y compenetradas de la categoría.

Una jugada maestra: Guille Vallejo, hasta 2027

La continuidad de Guille Vallejo (31 años) era una de las prioridades absolutas en las oficinas del Alfonso Murube. El arquero burgalés, que terminaba contrato, ha firmado su renovación hasta 2027 con opción a un año adicional.

Vallejo viene de firmar un curso espectacular en su segunda temporada en el club tras su llegada desde el Eldense:

Partidos disputados: 32 encuentros como titular.

32 encuentros como titular. Intervenciones: 101 paradas (el 10º guardameta con más paradas del campeonato).

101 paradas (el 10º guardameta con más paradas del campeonato). Imbatibilidad: Logró dejar su portería a cero en 9 ocasiones.

A pesar de que su gran rendimiento lo había colocado en el escaparate del mercado, el esfuerzo económico y deportivo del Ceuta ha convencido al burgalés para seguir liderando el proyecto desde atrás.

Pedro López: Garantía absoluta hasta 2028

Por su parte, Pedro López también ha sellado su continuidad a largo plazo, prolongando su contrato hasta 2028. El madrileño, de 31 años, ha vuelto a demostrar esta temporada que la competencia en la portería caballa es máxima y que es una garantía absoluta cada vez que José Juan Romero le ha entregado las llaves de la titularidad.

Aunque disputó un total de 10 encuentros, López dejó actuaciones memorables. La más destacada, sin duda, fue su exhibición en Anduva ante el Mirandés, donde el Ceuta venció por 0-1 gracias a sus 10 paradas, firmando una de las actuaciones individuales más brillantes de todo el campeonato.

«Seguimos construyendo el futuro»

Con este movimiento, el Ceuta no solo resuelve una de las posiciones más sensibles del once, sino que manda un mensaje de ambición de cara al próximo curso. El director deportivo, Edu Villegas, se mostró satisfecho tras el acuerdo afirmando que el club «sigue construyendo el futuro», mientras que el técnico José Juan Romero ya avisa de que intentarán «dar otra ‘champañada’ la próxima temporada».

La portería ya está blindada; ahora arranca un verano largo en las oficinas del Murube para terminar de confeccionar una plantilla que invite a seguir soñando.