Luhay Hamido, presidente del club caballa, abre de par en par las puertas al extremo nigeriano tras una temporada sin minutos en el Cádiz y el Huesca.

CEUTA. — El AD Ceuta ya trabaja en la profunda reestructuración de su plantilla para la próxima temporada, y en el horizonte de la dirección deportiva ha emergido un nombre que desata la ilusión en el entorno caballa: Efe Aghama. El extremo nigeriano de 21 años, que protagonizó un traspaso récord el pasado verano, podría volver a vestir la camiseta blanquinegra si el Cádiz CF decide buscarle una nueva cesión para recuperar su mejor versión.

El propio presidente de la entidad ceutí, Luhay Hamido, ha sido el encargado de avivar públicamente esta posibilidad en una entrevista concedida a El Faro de Ceuta, dejando claro que el feeling entre ambas partes sigue intacto:

«Es jugador del Cádiz, pero si el Cádiz considera que necesita seguir creciendo, nosotros estaríamos encantados de que Efe volviese y Efe estaría encantado de volver», aseguró el máximo mandatario del Ceuta.

Una irrupción meteórica que dejó 700.000 euros en las arcas

La historia de Efe Aghama con el Ceuta es breve pero intensa. El atacante llegó el pasado verano con la carta de libertad procedente de un Lleida en crisis institucional. Inicialmente fichado para el filial, su espectacular rendimiento en la pretemporada a las órdenes de José Juan Romero obligó al técnico a darle un sitio en el primer equipo.

Su desborde, velocidad y desparpajo —con actuaciones estelares como la firmada en El Sardinero— llamaron la atención de varios clubes de superior categoría. En el último día del mercado de fichajes, el Cádiz CF desembolsó 700.000 euros (más un 15% de una futura venta) para blindar al nigeriano con un contrato de larga duración hasta 2030.

Un año difícil en el fútbol profesional

Pese al gran salto económico y deportivo, la primera experiencia de Aghama en el fútbol profesional no ha tenido la continuidad deseada, frenando en seco la progresión de un futbolista que necesita minutos:

En el Cádiz CF: Disputó un total de 13 partidos (solo 3 como titular), sumando apenas 368 minutos sobre el césped.

Disputó un total de 13 partidos (solo 3 como titular), sumando apenas 368 minutos sobre el césped. Cesión en la SD Huesca: En busca de oportunidades en el mercado invernal, puso rumbo al conjunto oscense, donde su participación fue aún menor: 6 partidos, 84 minutos de juego y recurrentes ausencias en las convocatorias del tramo final.

A sus 21 años recién cumplidos, Efe afronta un verano crucial para reconducir su carrera. Aunque la decisión final está en manos del Cádiz, el jugador guarda un gran recuerdo de la ciudad autónoma, donde se sintió cómodo y querido desde el primer minuto. El Ceuta, por su parte, se mantiene a la expectativa, listo para recibir con los brazos abiertos a la vía que más ilusiona a su afición.