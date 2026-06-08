El piloto español firma un fin de semana perfecto en Balaton Park con pole, esprint y carrera, recortando 30 puntos a Bezzecchi en la lucha por el Mundial.

Marc Márquez ha vuelto a derribar una barrera histórica en el motociclismo al conseguir su victoria número 100 en el Gran Premio de Hungría. El de Cervera completó un fin de semana idílico en Balaton Park: pole position, victoria en el esprint del sábado y un triunfo magistral el domingo. Una auténtica exhibición que, sumada al cero de Marco Bezzecchi, le permite dar un hachazo a la clasificación general, reduciendo la distancia con el líder de 102 a 72 puntos.

Sin embargo, detrás de la euforia numérica se esconde una cruda realidad física y psicológica. El propio Márquez confesó en rueda de prensa el tremendo coste que ha tenido este regreso a lo más alto del podio:

“¿Si estoy feliz? Para no estarlo. Es una victoria cara, cara, demasiado cara, pero bueno. El año pasado estábamos sumando puntos para incrementar la distancia; ahora es una victoria más que necesitada, luchada, pagada y trabajada”.

El desgaste invisible: Directo al Top-5 de su carrera

Para Márquez, este triunfo no es uno más en la lista. Al ser preguntado por el valor emocional de sus 100 victorias, el catalán no dudó en colocar la cita de Hungría en un lugar muy selecto de su olimpo personal debido al sufrimiento vivido tras su última intervención quirúrgica derivada de un tornillo que tocaba el nervio tras el GP de Indonesia.

El ranking histórico de las victorias más especiales de Marc Márquez:

1. Austin 2013: Su primer triunfo en MotoGP. Compartió podio con Pedrosa y batalló contra leyendas como Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.

Su primer triunfo en MotoGP. Compartió podio con Pedrosa y batalló contra leyendas como Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. 2. Valencia 2012: Una remontada histórica saliendo desde la última posición para despedirse de Moto2 por todo lo alto.

Una remontada histórica saliendo desde la última posición para despedirse de Moto2 por todo lo alto. 3. Tailandia 2025: El inicio del año más feliz de su carrera deportiva, marcado por los constantes podios compartidos con su hermano Álex.

El inicio del año más feliz de su carrera deportiva, marcado por los constantes podios compartidos con su hermano Álex. 5. Hungría 2026 (Balaton Park): Un triunfo que entra directo al quinto puesto por su exigencia psicológica. «Una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente», admitió el piloto.

Calma con el Mundial: «Tengo más que perder que ganar»

A pesar de que los aficionados ya sueñan con una remontada histórica de cara al título mundial —quedan 518 puntos en juego—, Márquez prefiere mantener la cautela y no caer en la euforia.

El de Cervera asegura que aún no tiene todas las situaciones controladas como en sus mejores años y que pasar al ataque ahora mismo podría propiciar errores innecesarios. Su plan pasa por trabajar con los pies en el suelo en las próximas citas de Brno, Holanda y Alemania. Será tras el parón veraniego cuando el piloto analice si realmente está en plenas facultades físicas para certificar la candidatura al título.

Cuerpo a cuerpo con la nueva generación

La carrera de Hungría también dejó un vibrante duelo en pista con Pedro Acosta, un cara a cara que Márquez elogió sin tapujos: «Acosta es un peleón. Cuando un luchador se encuentra con otro, es lo que tienes: cuerpo a cuerpo. Es de los pilotos que van a marcar la nueva generación y tiene que ser el puntero».

Márquez sale de Hungría con 100 victorias en el bolsillo, la moral reforzada y la certeza de que el famoso ‘comeback’ sigue su curso, cocinándose a fuego lento y con la paciencia como principal aliada.