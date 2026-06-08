El presidente del Real Madrid sorprendió al Sumo Pontífice entregándole una camiseta del club blanco durante su histórica visita al estadio madridista.

MADRID. — El Santiago Bernabéu ha vuelto a ser el escenario de un momento para la posteridad, pero esta vez lejos de lo estrictamente deportivo. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cumplió la promesa que hizo a los socios madridistas en su último discurso tras revalidar las elecciones: entregarle la camiseta oficial del club al Papa León XIV.

El emotivo y distendido encuentro tuvo lugar en las instalaciones del remodelado feudo blanco, aprovechando la histórica visita del Sumo Pontífice a España, que incluyó un acto multitudinario en el propio estadio de Chamartín.

Una promesa cumplida

Durante la celebración de la reelección de Florentino Pérez a los mandos de la entidad madrileña, el directivo se había comprometido públicamente a tener este detalle protocolario y de cortesía con el Papa León XIV si se concretaba su presencia en el Bernabéu. Las imágenes distribuidas por Real Madrid TV muestran el instante exacto en el que el mandatario blanco, visiblemente sonriente, le hace entrega de la indumentaria madridista al líder de la Iglesia Católica, desatando la expectación de los presentes.

Humor y guiños madridistas

El encuentro estuvo marcado por el buen humor y la cercanía. De hecho, el Papa León XIV comenzó su propio discurso oficial en el estadio con un simpático guiño hacia el club y la afición, provocando la carcajada limpia de los asistentes, entre los que se encontraba una delegación de 25 monjas situadas en una de las tribunas principales del recinto.

Este hito refuerza la imagen internacional del Santiago Bernabéu no solo como el gran templo del fútbol mundial, sino como un espacio multifuncional capaz de albergar los eventos globales e institucionales más importantes de la actualidad.