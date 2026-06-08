El mandatario blanco inicia su octavo mandato tras imponerse a Enrique Riquelme con el 65% de los votos y abre la puerta a una profunda transformación del modelo societario.

MADRID — Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid. En una jornada electoral histórica, el actual presidente ha revalidado su cargo tras imponerse con total claridad en las urnas al empresario alicantino Enrique Riquelme. Los datos oficiales confirman el sólido respaldo de la masa social madridista a su gestión: Pérez obtuvo el 65% de los sufragios (21.741 votos), frente al 35% (11.814 votos) cosechado por su opositor.

Con este resultado, Florentino Pérez (79 años) inicia el que será su octavo mandato al frente de la entidad de Concha Espina, garantizando la continuidad de su proyecto deportivo y económico hasta el año 2030.

Las claves de la victoria: blindaje y vanguardia

Bajo el lema «Mucha historia por hacer» y avalado por las siete Copas de Europa conseguidas bajo su dirección, la campaña de Florentino Pérez ha estado marcada por la promesa de grandes cambios estructurales y tecnológicos.

Cambio de modelo societario: El eje central de su propuesta pasa por proteger y blindar el patrimonio del club frente a amenazas externas. Este nuevo modelo planteado se someterá en los próximos meses a la aprobación de la Asamblea de Socios y, posteriormente, a un referéndum vinculante.

El eje central de su propuesta pasa por proteger y blindar el patrimonio del club frente a amenazas externas. Este nuevo modelo planteado se someterá en los próximos meses a la aprobación de la Asamblea de Socios y, posteriormente, a un referéndum vinculante. Grandes infraestructuras: El proyecto incluye la consolidación del «Bernabéu Infinito» y la creación del Madrid Innovation District en los terrenos de la ciudad deportiva de Valdebebas.

El proyecto incluye la consolidación del «Bernabéu Infinito» y la creación del Madrid Innovation District en los terrenos de la ciudad deportiva de Valdebebas. Fichajes y el «secreto» del banquillo: Aunque no ha querido desvelar nombres de forma oficial —pese al rumor a voces del regreso de José Mourinho—, Pérez prometió en Toledo la llegada de nuevas estrellas globales. «Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo», aseguró.

Aunque no ha querido desvelar nombres de forma oficial —pese al rumor a voces del regreso de José Mourinho—, Pérez prometió en Toledo la llegada de nuevas estrellas globales. «Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo», aseguró. Un regalo exclusivo: Como guiño a la masa social, se comprometió a entregar cada temporada una camiseta personalizada y exclusiva a cada socio, la cual no estará disponible para la venta al público.

Un pulso electoral ganado desde mayo

Las elecciones presidenciales nacieron de un órdago lanzado por el propio Florentino Pérez el pasado 12 de mayo, cuando anunció por sorpresa un adelanto electoral para frenar lo que consideraba «campañas destinadas a generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid». Enrique Riquelme aceptó el desafío de medirse en las urnas, pero el veredicto del socio ha vuelto a ser contundente a favor del actual gestor.

Esta es la tercera vez que Pérez gana unos comicios con urnas de por medio. Ya lo hizo en el año 2000 derrotando a Lorenzo Sanz (49,7%) y en 2004 con un aplastante 91,6% ante el propio Sanz y Arturo Baldasano. En el resto de procesos (2009, 2013, 2017, 2021 y 2025) fue proclamado presidente de manera automática al no presentarse oposición.

Un palmarés de leyenda

Con 23 años de gestión a sus espaldas divididos en dos etapas (2000-2006 y 2009-actualidad), Florentino Pérez afronta este nuevo ciclo con un balance institucional sin precedentes: