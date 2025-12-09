El PSV y el Atlético se enfrentan en un partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions League. El encuentro se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas en el Philips Stadion. Ambos equipos llegan a este duelo con objetivos claros: los neerlandeses quieren mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los rojiblancos buscan su primera victoria a domicilio para acercarse a los puestos del ‘top 8’.

El PSV no conoce la derrota desde la primera jornada de la Champions, donde cayó como local ante el Union SG. Desde entonces, acumula dos empates y dos victorias, incluyendo triunfos destacados como la goleada al Nápoles y la histórica victoria en Anfield contra el Liverpool. Este partido será clave para que el equipo siga aspirando a liderar su grupo.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega con la obligación de ganar si quiere repetir presencia entre los ocho mejores equipos como la temporada pasada. Un triunfo en Eindhoven sería fundamental para las aspiraciones de los de Simeone, que llegan con las bajas de Baena, Llorente, Giménez y Lenglet.

El entrenador rojiblanco habló antes del partido y comentó sobre la diferencia de estilos: «Los polos tienen que existir, si no todos viviríamos en el mismo lugar».

Horario del PSV – Atlético

El partido se juega martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.

Dónde ver el PSV – Atlético

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Desde dos horas antes, podrás acceder a la previa, los onces iniciales y, tras el partido, la crónica, declaraciones y resumen de goles y mejores jugadas.