El ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela, tras la histórica detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ha provocado una fractura interna entre los seguidores del antiguo régimen. Mientras algunos sectores acusan a la abogada de «traición», el actor y galán de telenovelas Fernando Carrillo ha salido en su defensa este viernes, 9 de enero de 2026, para acallar las críticas.

Carrillo, quien mantuvo una relación sentimental con Rodríguez entre 2006 y 2009, ha roto su silencio para asegurar que la lealtad de la mandataria es inquebrantable.

«El gran amor de mi vida»: Las alabanzas del galán

En declaraciones a FM Radio Fuego y Chilevisión, el protagonista de la mítica serie Abigail ha deshecho en elogios hacia su expareja, calificándola como la persona idónea para liderar la nueva etapa del país:

• Lealtad a prueba de dudas: «Si hay alguien madurista en Venezuela es Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, fiel y valiente», afirmó Carrillo para desmentir que ella haya facilitado la captura de Maduro.

• Capacidad intelectual: El actor la definió como una «lumbrera» capaz de leer libros de 500 páginas en una sola noche y la describió como «la mujer más inteligente y brillante de la política mundial».

• Confianza en su gestión: Según Carrillo, la nueva presidenta hará «lo más beneficioso» para solventar la profunda crisis que arrastra la nación.

Una relación marcada por los prejuicios

Carrillo también recordó su historia de amor, que nació en Caracas en 2006. Según el actor, ambos tuvieron que enfrentarse al escrutinio social debido a sus mundos tan dispares:

«Fue una relación difícil. A ella le cuestionaban estar con un famoso y a mí me decían cómo podía estar con ella tras haber salido con Catherine Fulop. Pero su atractivo iba mucho más allá de lo físico», confesó.

Denuncia el «secuestro» de Nicolás Maduro

A pesar de su respaldo a la presidencia de Rodríguez, Fernando Carrillo —amigo personal de Maduro y Cilia Flores— no ha dudado en calificar la detención del anterior mandatario por el ejército de Donald Trump como un «secuestro». El actor defendió que Maduro y Flores son una «pareja hermosísima» y confía en que podrán demostrar la falsedad de las acusaciones ante la justicia internacional.